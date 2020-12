A Salerno la prima presentazione online del primo libro di Neri Parenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si terrà nel pomeriggio, alle ore 18, sulla piattaforma telematca Zoom, la presentazione del primo libro del regista Neri Parent dal ttolo “Due palle di Natale”. Gli aneddot e i retroscena dei miei cinepanettoni che non troverete su Wikipedia” (Gremese Editore). Il libro, pubblicato negli stessi giorni in cui esce disponibile su tutte le piattaforme online il nuovo film del regista “In vacanza su Marte” interpretato dalla coppia Massimo Boldi-Christan De Sica, racconta ventcinque anni di “Cinepanettoni” con l’occhio attento ed acuto del regista che consegna al lettore curiosità, aneddoti, riflessioni personali e ritratti di attori ed attrici con cui ha lavorato. “Lo fa a partre dalle “palle”, da quelle disavventure che, puntualmente, lo hanno fatto tribolare durante la lavorazione del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si terrà nel pomeriggio, alle ore 18, sulla piattaforma telematca Zoom, ladeldel registaParent dal ttolo “Due palle di Natale”. Gli aneddot e i retroscena dei miei cinepanettoni che non troverete su Wikipedia” (Gremese Editore). Il, pubblicato negli stessi giorni in cui esce disponibile su tutte le piattaformeil nuovo film del regista “In vacanza su Marte” interpretato dalla coppia Massimo Boldi-Christan De Sica, racconta ventcinque anni di “Cinepanettoni” con l’occhio attento ed acuto del regista che consegna al lettore curiosità, aneddoti, riflessioni personali e ritratti di attori ed attrici con cui ha lavorato. “Lo fa a partre dalle “palle”, da quelle disavventure che, puntualmente, lo hanno fatto tribolare durante la lavorazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno prima Virtus Entella in cerca della 'prima' a Salerno e in questa B TUTTO mercato WEB Boxe, Salvatore Di Noto e Daniele Salerno si laureano campioni nazionali

Con due finali avvincenti, i boxer siracusani Salvatore Di Noto 49kg e Daniele Salerno 60kg si laureano campioni d’Italia nella categoria Youth ma, soprattutto si confermano di essere due giovani tale ...

Due rapine nel giro di poche ore in altrettante tabaccherie di Eboli. Indagano i Carabinieri

Due rapine nel giro di poche ore si sono consumate ad Eboli ai danni di due tabaccherie. Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, il primo colpo è stato messo a segno ieri mattina in Piazza ...

