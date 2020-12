Zucchero/ "Covid? Dobbiamo suonare e dare un segnale di rinascita" (Di domenica 20 dicembre 2020) Zucchero ospite di Mara Venier a Domenica In parla della versione deluxe dell'album D.O.C. e rivela: "a metà gennaio sapremo se possiamo ripartire in tour" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020)ospite di Mara Venier a Domenica In parla della versione deluxe dell'album D.O.C. e rivela: "a metà gennaio sapremo se possiamo ripartire in tour"

ItaliaRecord : @marattin @ItaliaViva Sono d'accordo sul non aumentare le tasse ma bisogna fare qualcosa per evitare le morti per p… - EffettoFrank : RT @Yi_Benevolence: 'Come si può riuscire a fare decine di migliaia di morti con una malattia, la Sars2, che ha una letalità oggettivamente… - alessia_smile6 : RT @Yi_Benevolence: 'Come si può riuscire a fare decine di migliaia di morti con una malattia, la Sars2, che ha una letalità oggettivamente… - SandraM_Tcon0 : RT @Yi_Benevolence: 'Come si può riuscire a fare decine di migliaia di morti con una malattia, la Sars2, che ha una letalità oggettivamente… - FabioC_Spada : RT @Yi_Benevolence: 'Come si può riuscire a fare decine di migliaia di morti con una malattia, la Sars2, che ha una letalità oggettivamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero Covid Zucchero/ 'Covid? Dobbiamo suonare e dare un segnale di rinascita' Il Sussidiario.net Confeugo a Genova, rinnovata la tradizione

Genova non rinuncia a uno dei suoi momenti più identitari: si è rinnovata anche quest’anno la tradizione del Confeugo. L’edizione 2020 si è svolta nel Cortile porticato di Palazzo Tursi, nel rispetto ...

Zucchero/ “Covid? Dobbiamo suonare e dare un segnale di rinascita”

Zucchero ospite di Mara Venier a Domenica In parla della versione deluxe dell'album D.O.C. e rivela: "a metà gennaio sapremo se possiamo ripartire in tour" ...

Genova non rinuncia a uno dei suoi momenti più identitari: si è rinnovata anche quest’anno la tradizione del Confeugo. L’edizione 2020 si è svolta nel Cortile porticato di Palazzo Tursi, nel rispetto ...Zucchero ospite di Mara Venier a Domenica In parla della versione deluxe dell'album D.O.C. e rivela: "a metà gennaio sapremo se possiamo ripartire in tour" ...