Variante inglese Covid | cos’è e quali sono i rischi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ladel-19 preoccupa gli esperti ed il primo ministro Boris Johnson che dall’Inghilterra fa partire l’allarme: questaUk del Sars-Cov-2 pare si trasmetta il 70% più velocemente rispetto a quelle già note. Questa sera al TG1 è arrivata la conferma che la” del Coronavirus è stata isolata anche in Italia. Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio – spiegano al TG1 – ha sequenziato il genoma del virus proveniente da una persona risultata positiva con lariscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Come riportato in una nota del Ministero della Salute: “Il paziente e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, ...