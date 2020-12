Roma, 17enne pedinata e poi violentata da tre ragazzi mentre tornava a casa (Di domenica 20 dicembre 2020) Scende dal treno proveniente da Roma alla stazione ferroviaria di Valmontone, poi si dirige a piedi verso casa ma viene fermata da tre ragazzi. La giovane, 17 anni, è stata violentata dai tre e in suo soccorso è arrivato un passante il quale, resosi conto dell’accaduto, ha dato l’allarme mettendo in fuga i tre aggressori. Gli agenti di Colleferro che hanno raccolto la denuncia hanno individuato in breve tempo il trio di aggressori, anche grazie alla descrizione del passante che ha soccorso la 17enne. I responsabili sono un 27enne del posto, un 28enne di origine irachena e un ragazzo di 20 anni di origine marocchina, tre volti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati arrestati lo scorso sabato e sono chiusi in carcere con accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 16 ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Scende dal treno proveniente daalla stazione ferroviaria di Valmontone, poi si dirige a piedi versoma viene fermata da tre. La giovane, 17 anni, è statadai tre e in suo soccorso è arrivato un passante il quale, resosi conto dell’accaduto, ha dato l’allarme mettendo in fuga i tre aggressori. Gli agenti di Colleferro che hanno raccolto la denuncia hanno individuato in breve tempo il trio di aggressori, anche grazie alla descrizione del passante che ha soccorso la. I responsabili sono un 27enne del posto, un 28enne di origine irachena e un ragazzo di 20 anni di origine marocchina, tre volti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati arrestati lo scorso sabato e sono chiusi in carcere con accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 16 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma 17enne Roma, ragazza 17enne scende dal treno e viene palpeggiata: tre in manette Il Mattino Ragazza di 17 anni violentata mentre tornava a casa a Valmontone: tre arresti

L'hanno seguita dopo che era scesa dal treno proveniente da Roma, mentre andava a casa. L'allarme dato da un passante ...

Colleferro. Tentativo di stupro di gruppo ai danni di una 17enne. Per fortuna interviene la Polizia

Violenza sessuale di gruppo. Con questa accusa tre giovani di 27, 20 e 28 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Colleferro. Secondo quanto si apprende, i tre, nella giornata de ...

Violenza sessuale di gruppo. Con questa accusa tre giovani di 27, 20 e 28 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Colleferro. Secondo quanto si apprende, i tre, nella giornata de ...