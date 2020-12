Pioli: «I tifosi ora ci farebbero volare. Mercato? La società sa cosa fare» (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo quattro o cinque situazioni di calcio d’avvio, volevamo approcciare bene la partita ma pensare di fare gol dopo 5 secondi non lo speravamo. Sono stati bravi tutti quelli che hanno toccato il pallone in quell’azione». VOGLIA – «Non eravamo soddisfatti dei due pareggi, oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte e che pesava molto non dico in classifica ma da un punto di vista mentale. Ci da tanta soddisfazione». ASSENZE – «Abbiamo le idee chiare, la società e l’area tecnica sa che se ci saranno le condizioni giuste per migliorare la squadra si agirà. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole Stefano, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo quattro o cinque situazioni di calcio d’avvio, volevamo approcciare bene la partita ma pensare digol dopo 5 secondi non lo speravamo. Sono stati bravi tutti quelli che hanno toccato il pallone in quell’azione». VOGLIA – «Non eravamo soddisfatti dei due pareggi, oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte e che pesava molto non dico in classifica ma da un punto di vista mentale. Ci da tanta soddisfazione». ASSENZE – «Abbiamo le idee chiare, lae l’area tecnica sa che se ci saranno le condizioni giuste per migliorare la squadra si agirà. ...

