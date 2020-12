Omicidio a Milano, chi era Stefano Ansaldi il ginecologo ucciso in strada (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano Ansaldi è stato ucciso ieri nel tardo pomeriggio in strada a Milano. L’uomo, ginecologo di 65 anni, è stato trovato con un profondo taglio alla gola. ucciso in strada, con una coltellata alla gola. Stefano Ansaldi, ginecologo napoletano di 65 anni, è stato trovato agonizzante sull’asfalto milanese. Si trovava in via Macchi angolo via L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020)è statoieri nel tardo pomeriggio in. L’uomo,di 65 anni, è stato trovato con un profondo taglio alla gola.in, con una coltellata alla gola.napoletano di 65 anni, è stato trovato agonizzante sull’asfalto milanese. Si trovava in via Macchi angolo via L'articolo proviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono… - Radio1Rai : ??#Milano. Brutale rapina finita in tragedia: è la pista dei carabinieri sull’omicidio di ieri, vicino la stazione.… - LegaSalvini : ??ULTIM’ORA - MILANO, 60ENNE UCCISO IN STRADA CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA - Yogaolic : #Milano Omicidio Centrale, Sala: 'Chiederò incontro con prefetto per aumentare presenza forze dell'ordine'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio di Jessica Mantovani: altri otto indagati per il cadavere della donna abbandonato nella centrale idroelettrica di… -