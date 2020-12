Milano – Ucciso Ginecologo forse la vittima lo conosceva i suoi assassini (Di domenica 20 dicembre 2020) Non sarebbe stata una rapina finita male la causa dell’omicidio di Stefano Ansaldi, il Ginecologo napoletano assassinato a Milano, in via Macchi, nella serata di ieri, sabato 19 dicembre. Secondo quanto trapelato, gli investigatori starebbero battendo una pista diversa che conduce alla conoscenza della vittima dei suoi carnefici. Anche perché tutti gli effetti personali dell’uomo Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Non sarebbe stata una rapina finita male la causa dell’omicidio di Stefano Ansaldi, ilnapoletano assassinato a, in via Macchi, nella serata di ieri, sabato 19 dicembre. Secondo quanto trapelato, gli investigatori starebbero battendo una pista diversa che conduce alla conoscenza delladeicarnefici. Anche perché tutti gli effetti personali dell’uomo

MediasetTgcom24 : Milano, 65enne sgozzato durante una rapina vicino alla stazione Centrale #milano - fattoquotidiano : Milano, 60enne rapinato e ucciso in strada: aveva un profondo taglio alla gola - LegaSalvini : MILANO, ORRORE IN CENTRO: MEDICO SGOZZATO, LA RAPINA FINITA MALE DI DUE NORDAFRICANI - ananassobasso : RT @GagliardoneS: Mi aspetto di vederli inginocchiati per il medico ucciso a Milano. Questi IPOCRITI. - heyday94 : RT @GagliardoneS: Mi aspetto di vederli inginocchiati per il medico ucciso a Milano. Questi IPOCRITI. -