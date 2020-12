Mes: Tajani, 'va usato subito' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Mes è il sistema meno costoso per reperire i soldi sul mercato. Il Mes va utilizzato subito per realizzare una sanità di prossimità più efficiente, per assumere più medici e infermieri, per affrontare una terza ondata di coronavirus. Gli italiani non sanno mai cosa devono fare e questo crea problemi anche per la salute". Lo dice Antonio Tajani, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Mes è il sistema meno costoso per reperire i soldi sul mercato. Il Mes va utilizzatoper realizzare una sanità di prossimità più efficiente, per assumere più medici e infermieri, per affrontare una terza ondata di coronavirus. Gli italiani non sanno mai cosa devono fare e questo crea problemi anche per la salute". Lo dice Antonio, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento.

boia_er : @msgelmini Buffonate! Brunetta e Tajani vogliono il MES. Se smetteste di ammorbarci, ve ne saremmo grati. Tanto non vi votiamo più. - piccologabri : RT @Musso___: Ci sino dettagli, che non si possono ignorare, che vanno ricomposti. Questi tre, per esempio : - il voto No Mes di Tajani -… - PonytaEle : RT @Musso___: Ci sino dettagli, che non si possono ignorare, che vanno ricomposti. Questi tre, per esempio : - il voto No Mes di Tajani -… - Musso___ : Ci sino dettagli, che non si possono ignorare, che vanno ricomposti. Questi tre, per esempio : - il voto No Mes di… - 1giornodapecora : #ugdp @Antonio_Tajani nuove regole Mes non vanno incontro ad esigenze italiani, lo abbiamo sempre detto... -