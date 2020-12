Ledecka vince il Super-G in Val d’Isere, terza Brignone (Di domenica 20 dicembre 2020) VAL d’Isere (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ester Ledecka trionfa nell’ultima gara di Val d’Isere. La campionessa olimpica di specialità fa suo il primo Super-G stagionale in Francia, lasciandosi alle spalle le favorite della vigilia. Ledecka conquista così il suo secondo successo in Coppa del Mondo dopo la discesa del 2019 a Lake Louise, confermandosi ai vertici sia nello sci alpino che nello snowboard. In casa Italia festeggia il ritorno sul podio Federica Brignone che è più forte del dolore e ottiene un terzo posto di lusso. La valdostana era caduta nella discesa inaugurale di venerdì, rinunciando all’appuntamento di ieri vinto da Goggia: “Volevo esserci assolutamente oggi e fare una bella gara – dichiara Brignone, con 35 centesimi di ritardo dalla vetta – Un minuto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) VAL(FRANCIA) (ITALPRESS) – Estertrionfa nell’ultima gara di Val. La campionessa olimpica di specialità fa suo il primo-G stagionale in Francia, lasciandosi alle spalle le favorite della vigilia.conquista così il suo secondo successo in Coppa del Mondo dopo la discesa del 2019 a Lake Louise, confermandosi ai vertici sia nello sci alpino che nello snowboard. In casa Italia festeggia il ritorno sul podio Federicache è più forte del dolore e ottiene un terzo posto di lusso. La valdostana era caduta nella discesa inaugurale di venerdì, rinunciando all’appuntamento di ieri vinto da Goggia: “Volevo esserci assolutamente oggi e fare una bella gara – dichiara, con 35 centesimi di ritardo dalla vetta – Un minuto e ...

