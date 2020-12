Inter Spezia 2-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive L’regola la praticanel secondo tempo grazie alle reti di Hakimi e di Lukaku su rigore; ininfluente il gol a tempo scaduto di Piccoli, la squadra di Conte resta sempre a -1 dal Milan che ha vinto con analogo punteggio in casa del Sassuolo. Nerazzurri un po’ sottotono nel primo tempo ma capaci di sfruttare la nettà superiorità sugli esterni per trovare i gol partita. Questa ladel match: Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ iniziata la sfida a San Siro. 4? Prima occasione per l’; Lautaro trova Lukaku dentro l’area, il belga ...