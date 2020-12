Day Dreamer in pausa natalizia: quando ritorna, novità per il 2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) La programmazione di Day Dreamer- Le ali del sogno non sembra riuscire a stabilizzarsi: serie di punta dell’estate di Canale 5, la soap turca si è dovuta adattare più volte al palinsesto Mediaset a partire dalla stagione autunnale. Relegata al sabato e alla domenica, e poi solo a quest’ultima, la collocazione di Day Dreamer si vede ancora una volta sbalzare via dalla scaletta natalizia. In pausa per lasciare spazio ai film tipici del periodo, Le ali del sogno non andrà in onda oggi, domenica 20 dicembre. Non l’unico cambiamento, però, per la serie turca. Leggi anche >> Day Dreamer- Le ali del sogno, titolo originale imbarazza Canale 5 che lo cambia: ecco il significato Day Dreamer programmazione: in pausa natalizia, ecco quando ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 dicembre 2020) La programmazione di Day- Le ali del sogno non sembra riuscire a stabilizzarsi: serie di punta dell’estate di Canale 5, la soap turca si è dovuta adattare più volte al palinsesto Mediaset a partire dalla stagione autunnale. Relegata al sabato e alla domenica, e poi solo a quest’ultima, la collocazione di Daysi vede ancora una volta sbalzare via dalla scaletta. Inper lasciare spazio ai film tipici del periodo, Le ali del sogno non andrà in onda oggi, domenica 20 dicembre. Non l’unico cambiamento, però, per la serie turca. Leggi anche >> Day- Le ali del sogno, titolo originale imbarazza Canale 5 che lo cambia: ecco il significato Dayprogrammazione: in, ecco...

