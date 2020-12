Covid-19, in Italia emerge un caso soggetto a variante del virus: è rientrato dal Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Il nostro Paese non è ancora uscito dall’emergenza Covid-19, che già potrebbe trovarsi a fare i conti con un nuovo grande problema. Il Ministero della Salute, infatti, pochi minuti fa, ha rilasciato un comunicato in merito ad un caso di virus con la variante riscontrata in Gran Bretagna nei giorni scorsi: “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanita’, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Il nostro Paese non è ancora uscito dall’nza-19, che già potrebbe trovarsi a fare i conti con un nuovo grande problema. Il Ministero della Salute, infatti, pochi minuti fa, ha rilasciato un comunicato in merito ad undicon lariscontrata in Gran Bretagna nei giorni scorsi: “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questanza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanita’, ha sequenziato il genoma delSARS-CoV-2 proveniente da unrisultato positivo con lariscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo conviventenegli ultimi giorni dal...

