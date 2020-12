Coronavirus | cos’è la “variante inglese” che preoccupa più di altre Ma l’Esperto Cnr spiega | “Improbabile che resista completamente al vaccino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Probabilmente più diffusa. Forse più contagiosa. Ma, almeno apparentemente, non più pericolosa o “resistente” ai vaccini recentemente sviluppati. La” del virus Sars-CoV-2 potrebbe essere meno spaventosa di quanto prospettato. Al momento infatti non ci sono evidenze scientifiche che giustifichino i “nomignoli” di “super Covid” o “Covid mutante” con cui i media hanno ribattezzato la nuovaindividuata nel Sud-Est dell’Inghilterra. La verità è che sappiamo ben poco di questa: è stata sequenziata per la prima volta nel Regno Unito alla fine di settembre e ha 17 mutazioni che possono influenzare la forma del virus, inclusa la proteina spike, la chiave con cui il virus entra nelle cellule. Molte di queste mutazioni sono state trovate prima in altri virus, ma è ...