Benevento-Genoa, LIVE Serie A 20/12/2020: segui la diretta (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per Benevento-Genoa.Alle ore 15, allo Stadio "Ciro Vigorito", andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le scelte ufficiali di Filippo Inzaghi e Rolando Maran.Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne R., Caprari; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. All.: Rolando Maran.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137483" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Ciro Vigorito", andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Filippo Inzaghi e Rolando Maran.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne R., Caprari; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.(4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. All.: Rolando Maran.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137483"

CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - Max_Mogavero : Inzaghi perde Iago Falque per la gara con il #Genoa: il galiziano non va nemmeno in panchina #seriea #benevento - Mediagol : #Benevento-#Genoa, LIVE #SerieA 20/12/2020: segui la diretta - IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: #SerieA | ONCES #BeneventoGenoa #BENEVENTO | Montipò - Letizia, Glik, Tuia, Barba - Hetemaj, Ionita, Improta - Insigne, C… - ModePes33058692 : Benevento vs Genoa - Serie A Trasmissione in diretta ??Fare clic qui Collega TV HD?? -