Almeno 9 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba a Kabul, in Afghanistan (Di domenica 20 dicembre 2020) Domenica Almeno 9 persone sono morte e 15 sono state ferite per l’esplosione di un’autobomba a Kabul, in Afghanistan. Tra i feriti c’è un parlamentare, Khan Mohammad Wardak. l’esplosione è avvenuta mentre l’auto su cui stava viaggiando Wardak attraversava un Leggi su ilpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Domenicae 15state ferite perdi, in. Tra i feriti c’è un parlamentare, Khan Mohammad Wardak.è avvenuta mentre l’auto su cui stava viaggiando Wardak attraversava un

MinisteroSalute : ??Anche durante gli acquisti natalizi ricorda di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evi… - ilpost : Almeno 9 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba a Kabul, in Afghanistan - sara_montefiori : RT @sara_turetta: Sulla copertina del nostro STD News c'è il veterinario Francesco Russo di Pozzuoli, una delle persone migliori che io abb… - filobusbus : @MarcoNoel19 Così almeno ti pieghi a vomitare e non vai a spargere il virus in giro A parte la battuta capisco il d… - Cristina_mgrn : @Ettore_Rosato Bene! non volete più fare la stessa strada,abbiate il coraggio di fare le valigie e partire. Volete… -