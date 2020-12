Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è in via Da oggi il decreto anti covid di Natale Italia Sara zona rossa per tutti i giorni festivi e prefestivi fino alla befana arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe piccoli comuni e due commensali non conviventi o i minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere i familiari con te parla di decisioni sofferte ma necessarie che pongono Limiti Ma non entrano nelle case degli italiani a controllare scattata l’ordinanza restrittiva in Veneto il governo impugna quella della Val d’Aosta sulle aperture il rapporto finale tamponi positività risale al 10% RTL 086 nel mondo i casi di covid registrati dall’inizio della pandemia hanno superato quota settanta cinquemilioni negli Stati Uniti l’ FBI dà il via libera al vaccino moderna da oggi dovranno fare ...