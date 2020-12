Traffico Roma del 19-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luceverdebuon pomeriggio a Ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi abbiamo al momento cose per un incidente sulla via Pontina 3 Spinaceto il Castelno direzione po’ di rallentamenti per un incidente anche sulla tangenziale est e in avvicinamento alla rampa di svincolo per La A24 direzione San Giovanni ed ancora un altro incidente in via Monte del Marmo all’altezza di via del quartaccio mentre per lavori urgenti in Piazza Ungheria siamo in zona Parioli e le linee di tranne 314 sono sostituite da bus nella tratta Risorgimento ricordiamo infine che da oggi e fino a lunedì 21 compreso dalle 730 alle 20:30 c’è il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 lo ...