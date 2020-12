Tennis, la WTA annuncia il calendario 2021 delle prime sette settimane: si comincia ad Abu Dhabi, Australian Open a febbraio (Di sabato 19 dicembre 2020) Si attendevano da tempo notizie a riguardo e, dopo l’annuncio del circuito ATP circa i primi tornei del calendario 2021, anche la WTA ha risposto presente. La stagione, dunque, prenderà il via dall’Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open, torneo 500 che si disputerà dal 5 al 13 gennaio presso lo Zayed Sports City International Tennis Center. “Siamo lieti di dare il via all’annata del Tennis femminile con l’Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open. Abu Dhabi è una capitale globale dello sport mondiale e la presenza delle migliori giocatrici non fa che rafforzare la nostra reputazione“, ha affermato H.E Aref Al Awani, Segretario generale dell’Abu Dhabi Sports Council. The WTA ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Si attendevano da tempo notizie a riguardo e, dopo l’annuncio del circuito ATP circa i primi tornei del, anche la WTA ha risposto presente. La stagione, dunque, prenderà il via dall’AbuWTA Women’s, torneo 500 che si disputerà dal 5 al 13 gennaio presso lo Zayed Sports City InternationalCenter. “Siamo lieti di dare il via all’annata delfemminile con l’AbuWTA Women’s. Abuè una capitale globale dello sport mondiale e la presenzamigliori giocatrici non fa che rafforzare la nostra reputazione“, ha affermato H.E Aref Al Awani, Segretario generale dell’AbuSports Council. The WTA ...

