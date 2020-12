Reggina Cittadella | Probabili formazioni | Precedenti e curiosità (Di sabato 19 dicembre 2020) La partita Reggina-Cittadella di Serie B è in programma per sabato 19 dicembre alle ore 14:00 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Dirigerà la partita Luca Massimi della sezione di Termoli. Reggina Cittadella Precedenti e curiosità La partita Reggina-Cittadella del 19 dicembre presenta numerose incognite. I Granata, nonostante abbiano una rosa di L'articolo Reggina Cittadella Probabili formazioni Precedenti e curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) La partitadi Serie B è in programma per sabato 19 dicembre alle ore 14:00 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Dirigerà la partita Luca Massimi della sezione di Termoli.La partitadel 19 dicembre presenta numerose incognite. I Granata, nonostante abbiano una rosa di L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

tuttoreggina : #RegginaCittadella, le probabili formazioni per quotidiani e siti specializzati: la prima di Baroni #SerieB - zazoomblog : DIRETTA Reggina Cittadella tv e streaming video: prima in panchina per Baroni - #DIRETTA #Reggina #Cittadella - FootballtipsNG : Serie B, Reggina vs Cittadella, PREDICTION: 1 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Reggina vs Cittadella, PREDICTION: 1 - 2 - jackpotKE : Serie B, Reggina vs Cittadella, PREDICTION: 1 - 2 -