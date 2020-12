Reggina Cittadella | Cronaca in diretta | Formazioni ufficiali | Precedenti e curiosità

(Di sabato 19 dicembre 2020) La partitadi Serie B è in programma per sabato 19 dicembre alle ore 21:30 presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Dirigerà l’incontro Luca Massimi della sezione di Termoli.inPartita posticipata alle 21:30 La partitaè stata rinviata alle ore 21:30, quasi otto ore L'articoloinproviene da www.meteoweek.com.

sportface2016 : #SerieB Le formazioni ufficiali di #Reggina #Cittadella #RegCit - tuttoreggina : #RegginaCittadella, le formazioni ufficiali: recupera Rivas, amaranto con la difesa a quattro #serieB - citynowit : “Tante assenze da ambo le parti, ma i granata sono con gli uomini contati ” - Pronosticos_pre : Reggina vs Cittadella ?[No bet] ?2020-12-19 ? - tuttoreggina : LIVE TUTTOREGGINA! #RegginaCittadella, SI GIOCA: calcio d'inizio ore 21.30 -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Cittadella

La partita Reggina-Cittadella è programmata per sabato 19 dicembre alle ore 21:30 nello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria ...L'Empoli in vetta pareggia, come le altre quattro squadre alle sue spalle. I salentini escono con le ossa rotte dalla tredicesima giornata ...