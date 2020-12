Raggi assolta inguaia il M5s. Ora è costretto a ricandidarla. E lei attacca: “Qualcuno non ha la coscienza a posto” (Di sabato 19 dicembre 2020) Virginia Raggi assolta questo pomeriggio è una pessima notizia per il Movimento 5 Stelle. Ora il Movimento non avrà scuse per ritirare la sua candidatura al secondo mandato da sindaco. Una ricandidatura che sarà un suicidio politico, come sanno per primi Di Maio e i vertici grillini. La sindaca contro i vertici M5s: “Mi hanno abbandonata” Non a caso la sindaca di Roma rilascia dichiarazioni di fuoco, a caldo. Contro chi? Proprio contro i vertici del suo partito. “Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio”. Così la sindaca di Roma Virginia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Virginiaquesto pomeriggio è una pessima notizia per il Movimento 5 Stelle. Ora il Movimento non avrà scuse per ritirare la sua candidatura al secondo mandato da sindaco. Una ricandidatura che sarà un suicidio politico, come sanno per primi Di Maio e i vertici grillini. La sindaca contro i vertici M5s: “Mi hanno abbandonata” Non a caso la sindaca di Roma rilascia dichiarazioni di fuoco, a caldo. Contro chi? Proprio contro i vertici del suo partito. “Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio”. Così la sindaca di Roma Virginia ...

