Processo Raggi | oggi la sentenza sulla nomina del fratello di Marra | la procura chiede la condanna a 10 mesi di carcere

Leggi su open.online

(Di sabato 19 dicembre 2020) È di 10di reclusione la richiesta deltore generale di Roma, Emma D’Ortona, per la sindaca di Roma, Virginia. È attesa perlaper ilche la vede accusata di falso, per ladi Renatodell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, a capo del dipartimento del turismo del Comune. La stessavenne poi ritirata. In primo grado,era stata assolta perché il «fatto non costituisce reato». Secondo la pg D’Ortona, la sindaca «conosceva la posizione di Raffaelee ha omesso di garantire l’obbligo chesi astenesse nelladelRenato». Secondo ...