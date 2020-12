Parma Juventus, le formazioni ufficiali: la decisione su Kulusevski (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono ufficiali le formazioni di Parma – Juventus, match in programma alle 20.45 allo stadio Tardini. Scelte obbligate in attacco per la squadra di Andrea Pirlo, orfana di Paulo Dybala dopo il problema muscolare che lo ha escluso anche dai convocati. Confermatissima dunque la coppia Cristiano Ronaldo – Alvaro Morata. Ritorna dal primo minuto Dejan Kulusevski, che ritroverà proprio la sua ex squadra. Parma Juventus: le scelte ufficiali Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Inglese. Allenatore: Fabio Liverani. Leggi anche:Ansa – Esame Suarez, il centravanti: “Sapevo i contenuti della prova” Juventus (3-4-1-2): Buffon; De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Danilo, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020) Sonoledi, match in programma alle 20.45 allo stadio Tardini. Scelte obbligate in attacco per la squadra di Andrea Pirlo, orfana di Paulo Dybala dopo il problema muscolare che lo ha escluso anche dai convocati. Confermatissima dunque la coppia Cristiano Ronaldo – Alvaro Morata. Ritorna dal primo minuto Dejan, che ritroverà proprio la sua ex squadra.: le scelte(4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Inglese. Allenatore: Fabio Liverani. Leggi anche:Ansa – Esame Suarez, il centravanti: “Sapevo i contenuti della prova”(3-4-1-2): Buffon; De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Danilo, ...

