Pagelle Sampdoria Crotone: TOP e FLOP del match VOTI (Di sabato 19 dicembre 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Sampdoria Crotone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Crotone, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Jankto (Sampdoria) FLOP: Pereira (Crotone) VOTI Sampdoria: Audero 6.5; Ferrari sv (7’ Thorsby 6), Colley 6.5, Tonelli 6, Augello 6.5, Damsgaard 6.5 (89’ Candreva sv), Ekdal 6.5, Silva 6 (89’ Yoshida sv), Jankto 7.5, Verre 6.5 (60’ Ramirez 6), La Gumina 6 (60? Quagliarella 7). Crotone: Cordaz 6; Magallan 6 (78? Djidji 5.5), Marrone 5.5, Luperto 6, Pedro Pereira 5.5; ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Jankto (: Pereira (: Audero 6.5; Ferrari sv (7’ Thorsby 6), Colley 6.5, Tonelli 6, Augello 6.5, Damsgaard 6.5 (89’ Candreva sv), Ekdal 6.5, Silva 6 (89’ Yoshida sv), Jankto 7.5, Verre 6.5 (60’ Ramirez 6), La Gumina 6 (60? Quagliarella 7).: Cordaz 6; Magallan 6 (78? Djidji 5.5), Marrone 5.5, Luperto 6, Pedro Pereira 5.5; ...

calciodangolo_ : ?? Finisce 3 a 1 #SampdoriaCrotone: on fire #Jankto, ok #Damsgaard e #Quagliarella ritrova la rete. Le pagelle per i… - sportface2016 : #SampdoriaCrotone 3-1, le pagelle e il tabellino - clubdoria46 : Le #pagelle di #SampdoriaCrotone: #Damsgaard da sogno. Bentornato Capitan #Quagliarella - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: La Gazzetta dello Sport: Verona-Sampdoria, le pagelle dei gialloblù, il migliore è Zaccagni - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: Verona-Sampdoria, le pagelle dei gialloblù -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria Verona-Sampdoria, le pagelle: Zaccagni non si arrende, 6,5. Ekdal illumina: 7 La Gazzetta dello Sport Pagelle Sampdoria-Crotone 3-1, voti e tabellino Serie A 2020/2021

Le pagelle di Sampdoria-Crotone 3-1 con i voti e il tabellino del match della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021 al Ferraris ...

PAGELLE Sampdoria Crotone: Jankto si conferma, Quagliarella bomber di razza

Pagelle Sampdoria Crotone: Jankto conferma il suo momento d'oro, Quagliarella si dimostra ancora una volta bomber di razza ...

Le pagelle di Sampdoria-Crotone 3-1 con i voti e il tabellino del match della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021 al Ferraris ...Pagelle Sampdoria Crotone: Jankto conferma il suo momento d'oro, Quagliarella si dimostra ancora una volta bomber di razza ...