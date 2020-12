Natale, i ristori di dicembre non saranno per tutti: si inizia con bar e ristoranti gli altri a gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) Restrizioni di Natale ma anche ristori immediati. Così ha dichiarato Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in cui ha illustrato le nuove regole per i giorni delle festività. Nelle giornate ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Restrizioni dima ancheimmediati. Così ha dichiarato Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in cui ha illustrato le nuove regole per i giorni delle festività. Nelle giornate ...

sole24ore : Decreto Natale, via libera del Cdm. Conte: «Il virus si lascia piegare, ma non sconfiggere. Ristori per 645 milioni… - fattoquotidiano : Conte: “Nel decreto Natale subito 645 milioni di ristori per bar e ristoranti che saranno costretti alla chiusura” - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - forli24ore : Zona rossa per Natale e Capodanno in tutta Italia. Stanziati 500 milioni di nuovi ristori - iconanews : Dl Natale: 645 mln ristori per bar, ristoranti, pasticcerie -

Ultime Notizie dalla rete : Natale ristori Stretta di Natale, ecco a chi spettano i ristori Il Sole 24 ORE La protesta delle opposizioni. Meloni: "Da Conte solita confusione. Fondi ristori insufficienti"

Forza Italia: "Ritardo inaccettabile". La Lega: "Pacco-bomba del governo". Udc: "Parlamento raggirato". Più Europa: ...

Natale e Capodanno in zona Rossa: ecco divieti, limitazioni e raccomandazioni

Da giovedì 24 dicembre fino a domenica 27 dicembre resteranno chiusi ristoranti, bar e negozi ... Per quanto riguarda pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, nelle abitazioni private non sarà possibile ...

Forza Italia: "Ritardo inaccettabile". La Lega: "Pacco-bomba del governo". Udc: "Parlamento raggirato". Più Europa: ...Da giovedì 24 dicembre fino a domenica 27 dicembre resteranno chiusi ristoranti, bar e negozi ... Per quanto riguarda pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, nelle abitazioni private non sarà possibile ...