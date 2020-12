La sindaca di Roma Virginia Raggi assolta anche in appello (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma (ITALPRESS) – assolta perchè il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d'appello nei confronti del sindaco di Roma, Virginia Raggi. La sentenza scagiona dunque totalmente la Raggi dall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La sentenza è stata accolta con un applauso e l'abbraccio tra la prima cittadina della capitale e gli avvocati.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)(ITALPRESS) –perchè il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d'nei confronti del sindaco di. La sentenza scagiona dunque totalmente ladall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di. La sentenza è stata accolta con un applauso e l'abbraccio tra la prima cittadina della capitale e gli avvocati.(ITALPRESS).

fattoquotidiano : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma - Corriere : Roma, la sindaca Raggi assolta in appello per il «falso ideologico» sulla nomina di Ren... - RaiNews : Dieci mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali. È la richiesta arrivata dalla pg Emma D'Ortona nel pr… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Attenzione romani, la Raggi assolta anche in Appello, si ricandida a sindaca di Roma! Questa volta ci si organizzi per… - francescagraz1 : Attenzione romani, la Raggi assolta anche in Appello, si ricandida a sindaca di Roma! Questa volta ci si organizzi… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaca Roma La Sindaca di Roma Virginia Raggi raggiunge la Corte D'appello Il Messaggero Inchiesta nomine, Virginia Raggi assolta in appello | La sindaca: "E' la mia vittoria, in tanti riflettano, soprattutto nel M5s"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta in appello nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine. La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l'accusa di falso in ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi assolta anche in appello

ROMA (ITALPRESS) – Assolta perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d’Appello nei confronti del sindaco di Roma, Virginia Raggi. La sentenza scagiona dunque ...

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta in appello nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine. La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l'accusa di falso in ...ROMA (ITALPRESS) – Assolta perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza che ha emesso la Corte d’Appello nei confronti del sindaco di Roma, Virginia Raggi. La sentenza scagiona dunque ...