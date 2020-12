Il virus torna a correre: Lombardia, Lazio e Veneto hanno numeri "arancioni" (Di sabato 19 dicembre 2020) Andrea Cuomo Covid forza 10. Ieri l'indice di contagio ha spaccato quasi il millesimo, collocandosi sulla doppia cifra perfetta: Covid forza 10. Ieri l'indice di contagio ha spaccato quasi il millesimo, collocandosi sulla doppia cifra perfetta: la percentuale di tamponi attivi (17.992) rispetto ai tamponi effettuati (179.800) è risultata del 10,006 per cento. I morti continuano a essere alti (674) ma gli ospedali lentamente si svuotano: dei 627.798 attualmente positivi, 28.588 sono in ospedale (-694), 25.769 in reparti ordinari (-658) e 2.819 (-369) in terapia intensiva, dato questo che scende per il 23° giorno consecutivo. Il Veneto resta la regione con il maggior numero di contagi sia in termini assoluti (4.211) sia in rapporto ai tamponi effettuati (22,40 per cento). In Lombardia i contagi sono stati 2.744 su 33.846 test refertati, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Andrea Cuomo Covid forza 10. Ieri l'indice di contagio ha spaccato quasi il millesimo, collocandosi sulla doppia cifra perfetta: Covid forza 10. Ieri l'indice di contagio ha spaccato quasi il millesimo, collocandosi sulla doppia cifra perfetta: la percentuale di tamponi attivi (17.992) rispetto ai tamponi effettuati (179.800) è risultata del 10,006 per cento. I morti continuano a essere alti (674) ma gli ospedali lentamente si svuotano: dei 627.798 attualmente positivi, 28.588 sono in ospedale (-694), 25.769 in reparti ordinari (-658) e 2.819 (-369) in terapia intensiva, dato questo che scende per il 23° giorno consecutivo. Ilresta la regione con il maggior numero di contagi sia in termini assoluti (4.211) sia in rapporto ai tamponi effettuati (22,40 per cento). Ini contagi sono stati 2.744 su 33.846 test refertati, ...

Ogni volta che le persone hanno comportamenti inadeguati, il virus torna a circolare e i numeri ce lo raccontano. I contagi di questi giorni non sono certo buoni ma almeno non arriviamo più ai picchi ...

Torna anche ad abbassarsi, come anticipato, la percentuale dei positivi rispetto al numero di tamponi eseguiti a livello regionale: questi ultimi sono stati 16.762 (il dato, un po’ più alto rispetto a ...

