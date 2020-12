Il I Municipio e la AS ROMA per il Natale dei bambini (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre, a partire dalle ore 10.00, presso la sede municipale di Circonvallazione Trionfale, 19 ha avuto luogo la distribuzione ai bambini dei giochi raccolti la scorsa settimana grazie a “Doni in Gioco”, l’iniziativa promossa dal Municipio ROMA I Centro in collaborazione con la rete solidale delle realtà che hanno aderito al Patto di Comunità. Centinaia di regali, tutti rigorosamente nuovi, raccolti grazie alla grande risposta di moltissime associazioni e singoli cittadini all’appello lanciato dal Municipio nei giorni scorsi, sono stati distribuiti oggi ai bambini delle prime 30 famiglie segnalate dai Servizi Sociali Municipali, che si occupano di sostegno e assistenza alle persone più fragili e ai minori. Tanti giochi, bambole, palloni, cubi, puzzle, ma anche pennarelli e matite colorate, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre, a partire dalle ore 10.00, presso la sede municipale di Circonvallazione Trionfale, 19 ha avuto luogo la distribuzione aidei giochi raccolti la scorsa settimana grazie a “Doni in Gioco”, l’iniziativa promossa dalI Centro in collaborazione con la rete solidale delle realtà che hanno aderito al Patto di Comunità. Centinaia di regali, tutti rigorosamente nuovi, raccolti grazie alla grande risposta di moltissime associazioni e singoli cittadini all’appello lanciato dalnei giorni scorsi, sono stati distribuiti oggi aidelle prime 30 famiglie segnalate dai Servizi Sociali Municipali, che si occupano di sostegno e assistenza alle persone più fragili e ai minori. Tanti giochi, bambole, palloni, cubi, puzzle, ma anche pennarelli e matite colorate, ...

Il I Municipio e la AS ROMA per il Natale dei bambini

