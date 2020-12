Epic Games Store: ecco il terzo gioco gratis di Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Quest’anno l’Epic Games Store ha rinnovato l’evento di Natale che ci dona giochi gratis per 15 giorni. Quello di oggi è The Long Dark L’Epic Games Store ci porta 15 giochi gratis, uno diverso e gratis ogni giorno. L’iniziativa di Epic è iniziata il 17 Dicembre e oggi ci ha portato un altro titolo di grande valore. Possiamo infatti aggiungere nella nostra libreria uno splendido gioco survival: The Long Dark. Vediamolo nel dettaglio. The Long Dark gratis sull’Epic Games Store per Natale Oggi il negozio ci porta The Long Dark, titolo sviluppato e distribuito da Hinterland Studio Inc. Un titolo che ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 dicembre 2020) Quest’anno l’ha rinnovato l’evento diche ci dona giochiper 15 giorni. Quello di oggi è The Long Dark L’ci porta 15 giochi, uno diverso eogni giorno. L’iniziativa diè iniziata il 17 Dicembre e oggi ci ha portato un altro titolo di grande valore. Possiamo infatti aggiungere nella nostra libreria uno splendidosurvival: The Long Dark. Vediamolo nel dettaglio. The Long Darksull’perOggi il negozio ci porta The Long Dark, titolo sviluppato e distribuito da Hinterland Studio Inc. Un titolo che ...

GamingTalker : Giochi gratis PC, The Long Dark è il terzo regalo di Epic Games Store per Natale - BlobVideoludico : Partendo per il numero. Epic Games Store secondo Ti. - IGNitalia : È apparsa in reate un'altra lista dei giochi in regalo nel periodo natalizio su #EpicGamesStore. Questa sembra un t… - ASalvadorini : @tdebenetti @Facebook So che sarai contrario, ma a me ricordano tanto Epic Games che voleva 'difendere' gli indie d… - infoitscienza : [AGGIORNATO] Epic Games Store: I 15 Giochi GRATIS di Dicembre 2020 -