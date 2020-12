Collegi elettorali, approvata in via definitiva la riforma: ora si può tornare a votare. Cosa cambia dopo il taglio dei parlamentari (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia può tornare al voto. Il consiglio dei ministri di venerdì sera, oltre ad approvare il nuovo decreto Covid che ha fissato le restrizioni per le feste natalizie, ha dato il via libera definitivo alla riforma dei Collegi elettorali, rimuovendo ogni ostacolo all’eventuale scioglimento delle Camere. dopo che al referendum sul taglio degli eletti ha vinto il Sì, infatti, era necessario ridisegnare i Collegi per adeguarli al numero di seggi che ci saranno nel prossimo Parlamento (600 e non più 945). La nuova mappa politica del Paese è stata elaborata da una commissione tecnica presieduta dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, in modo tale da garantire la massima neutralità. Il primo ok al decreto legislativo è arrivato a fine novembre, quando il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) L’Italia puòal voto. Il consiglio dei ministri di venerdì sera, oltre ad approvare il nuovo decreto Covid che ha fissato le restrizioni per le feste natalizie, ha dato il via libera definitivo alladei, rimuovendo ogni ostacolo all’eventuale scioglimento delle Camere.che al referendum suldegli eletti ha vinto il Sì, infatti, era necessario ridisegnare iper adeguarli al numero di seggi che ci saranno nel prossimo Parlamento (600 e non più 945). La nuova mappa politica del Paese è stata elaborata da una commissione tecnica presieduta dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, in modo tale da garantire la massima neutralità. Il primo ok al decreto legislativo è arrivato a fine novembre, quando il governo ...

you_trend : ?? Secondo quanto riporta @Agenzia_Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legis… - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Collegi elettorali, approvata in via definitiva la riforma: ora si può tornare a votare. Cosa cambia dopo il taglio de… - fattoquotidiano : Collegi elettorali, approvata in via definitiva la riforma: ora si può tornare a votare. Cosa cambia dopo il taglio… - MatteoBragazzi : @GiovanniCagnol1 Ma non ci sono i soldi, è palese, li trovano per ILVA, Alitalia, e RdC , gruppi di pernsone compat… - TgrRaiFVG : Approvato il Decreto Legislativo che ridisegna i collegi elettorali, dopo la riduzione del numero dei parlamentari.… -