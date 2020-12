Autocertificazione Natale 2020: il modulo da scaricare e stampare (Di sabato 19 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Sanità alle Regioni, Gino Strada: “La pandemia evidenzia le fragilità” Con le nuove disposizioni ricevute da Giuseppe Conte durante la conferenza stampa ed il ritorno della zona rossa, (i giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e della zona arancione (28, 29 e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Sanità alle Regioni, Gino Strada: “La pandemia evidenzia le fragilità” Con le nuove disposizioni ricevute da Giuseppe Conte durante la conferenza stampa ed il ritorno della zona rossa, (i giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e della zona arancione (28, 29 e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - Adnkronos : Decreto Natale 2020: spostamenti, autocertificazione e amici - zazoomblog : Autocertificazione per spostamenti a Natale- Nuovo decreto: ecco quando serve - #Autocertificazione #spostamenti - Fab192 : @ricpuglisi Sì, almeno babbo natale potrà portarci i regali a tutti grazie all'autocertificazione speciale. Dovremm… - infoitinterno : Decreto Natale, Conte: “Non manderemo la polizia nelle case, si esce con l’autocertificazione” -