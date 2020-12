Arsenal | è la peggiore partenza in campionato dal 1974

(Di sabato 19 dicembre 2020) Solo quattordici punti in quattordici partite, è ladell’indalla stagione-75, annata nella quale terminò al sedicesimo posto. Oggi i Gunners sono quindicesimi e la panchina di Arteta è sempre più a rischio dopo l’ennesima sconfitta, l’ottava del 2020-21, ottenuta per mano dell’Everton di Ancelotti poco meno di un’ora fa. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

dan_maze : Arsenal-Benfica Darwin Nunez fortone, era tipo la peggiore da pescare o quasi. Bene bene - silviodifede : Era davvero solo questione di tempo che allo stadio dell'Arsenal la mascherina fosse usata così. La peggiore pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal peggiore

alfredopedulla.com

Arteta in discussione, ma quali sono i motivi? I dati e le statistiche parlano chiaro. L’avvio dell’Arsenal è da incubo, tanto da essere la peggior partenza della squadra in Premier League.SCIUREZZA - La doppia operazione arriva nell'ambito dei controlli costieri costantemente in atto tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, con una particolare attenzione al quartiere ...