Alfonso Signorini lascia il microfono aperto: il commento sul seno della Gregoraci (Di sabato 19 dicembre 2020) Nello studio del GF Vip 5 le vippone eliminate sono state protagoniste di un balletto sexy vestite a mo’ di Babbo Natale. Tra loro anche Elisabetta Gregoraci, che indossava un vestito decisamente audace: un tubino rosso molto scollato, senza spalline che metteva in mostra il suo seno perfetto. Peccato che durante il balletto il corpetto dell’abito appariva decisamente in difficoltà nel sostenere il seno, al punto che della cosa si è accorto anche Alfonso Signorini, il quale però non aveva badato al fatto che aveva il microfono aperto. E così si è udito chiaramente un commento sul seno dell’ex moglie di Flavio Briatore. “Le te**e della Gregoraci stanno esplodendo” avrebbe detto il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 dicembre 2020) Nello studio del GF Vip 5 le vippone eliminate sono state protagoniste di un balletto sexy vestite a mo’ di Babbo Natale. Tra loro anche Elisabetta, che indossava un vestito decisamente audace: un tubino rosso molto scollato, senza spalline che metteva in mostra il suoperfetto. Peccato che durante il balletto il corpetto dell’abito appariva decisamente in difficoltà nel sostenere il, al punto checosa si è accorto anche, il quale però non aveva badato al fatto che aveva il. E così si è udito chiaramente unsuldell’ex moglie di Flavio Briatore. “Le te**estanno esplodendo” avrebbe detto il ...

axell_leone : RT @avtaty: E comunque Cecilia per ora mi sta simpatica, mi sembra super ironica. Da come l'aveva descritta Signorini ero preoccupata??.. e… - avtaty : E comunque Cecilia per ora mi sta simpatica, mi sembra super ironica. Da come l'aveva descritta Signorini ero preoc… - Sarfahammock : POSSO DIRE CHE ALFONSO SIGNORINI SI SENTE IN OMBRA PER COLPA DI TOMMASO E NON GLI DISPIACEREBBE SE USCISSE? POSSO DIRLO? #GFVIP - PencsHug : RT @gentlypoisonous: Alfonso che squalifica Nardi per frasi sessiste, raccapriccianti verso le donne, sempre Signorini che dice a #giuliasa… - Italia_Notizie : “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che pensava di avere il microfono… -