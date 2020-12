Xbox Series X/S: un nuovo spot incoraggia i giovani a giocare con i membri della famiglia più più anziani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Xbox ha lanciato un video esperimento chiamato "Beyond Generations", che mira a evidenziare il potenziale dei giochi nella costruzione di relazioni, incoraggiando inoltre i giovani ad iniziare a giocare con i membri della famiglia più anziani. L'iniziativa è stata mostrata in un cortometraggio molto commovente chiamato "Howard & Dhillon's Story", che segue la storia di una vera famiglia nel loro viaggio verso il ricongiungimento tra loro tramite il gioco. Come parte di questo, Xbox sta collaborando con diversi enti di beneficenza in tutto il mondo dedicati a supportare le esigenze delle persone anziane, tra cui Age UK e Age International, "per aiutare ad accendere questa scintilla di connessione all'interno delle ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha lanciato un video esperimento chiamato "Beyond Generations", che mira a evidenziare il potenziale dei giochi nella costruzione di relazioni,ndo inoltre iad iniziare acon ipiù. L'iniziativa è stata mostrata in un cortometraggio molto commovente chiamato "Howard & Dhillon's Story", che segue la storia di una veranel loro viaggio verso il ricongiungimento tra loro tramite il gioco. Come parte di questo,sta collaborando con diversi enti di beneficenza in tutto il mondo dedicati a supportare le esigenze delle persone anziane, tra cui Age UK e Age International, "per aiutare ad accendere questa scintilla di connessione all'interno delle ...

