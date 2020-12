Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)DEL 18 DICEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, CIRCONE IN RIPRESA, IN DIREZIONESEMPRE SULLA PONTINA, MA VERSO LATINA CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA E PIU’ A SUD DA VIA LAURENTINA AD APRILIA PROSEGUIAMO SULLE CONSOLARI CODE SU VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA ASU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA DA TRIONFALE A ...