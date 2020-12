Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a te sarà altrettanto di fine anno stamani vertice tra conta i capi delegazione di maggioranza Poi tra governo e regioni alle 18 il Consiglio dei Ministri dai in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra comuni dopo le 14 da domani al 3 gennaio risale 98 percentile rapporto tamponi positivi in Italia vaccino da in tutta Europa il 27 dicembre sono partiti da Bengasi rientrando a Mazara del Vallo domenica due pescherecci con a bordo 18 marittimi sequestrati in Libia per 108 giorni la vicenda si è risolta con una missione a Bengasi di Conte Di Maio in questi 108 giorni abbiamo cambiato 4 carcere in condizioni Sempre più difficili l’ultimo dove siamo stati al buio ci portava il cibo con i contenuti di metallo ha raccontato Pietro Marrone capitano della linea nel primo contatto via ...