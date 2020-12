Stanco di vivere per strada: senzatetto finge una rapina per tornare in carcere (Di venerdì 18 dicembre 2020) Era Stanco di vivere per strada e di dover ricorrere a piccole espedienti e reati per poter sopravvivere. Da Milano è andato a Carate Brianza (Monza), dove era già stato arrestato, perché lì lo avevano ‘trattato bene’ e ha inscenato una rapina per poter tornare in carcere. Il protagonista di questa singolare vicenda è un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Eradipere di dover ricorrere a piccole espedienti e reati per poter soprav. Da Milano è andato a Carate Brianza (Monza), dove era già stato arrestato, perché lì lo avevano ‘trattato bene’ e ha inscenato unaper poterin. Il protagonista di questa singolare vicenda è un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

