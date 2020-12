Pugno duro del governo a Natale: tutta l’Italia sarà zona rossa dal 24 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) tutta Italia diventerà zona rossa nei festivi e prefestivi del periodo di Natale. È la decisione presa dal governo per il periodo delle festività dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere delle misure da attivare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020)Italia diventerànei festivi e prefestivi del periodo di. È la decisione presa dalper il periodo delle festività dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere delle misure da attivare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

FrancescoCoccoT : E la cosa più incredibile è che in tutto questo il #Veneto, con contagi in crescita e #Zaia che ieri urlava come un… - Monica734322417 : RT @marcellogemmato: Inaccettabile, pugno duro contro tutti i delinquenti. - Loredan83532601 : @GiuseppeConteIT Che vergogna! Che umiliazione! Italia umiliata per colpa di due scappati di casa, che invece di us… - FulviaFrongia : RT @marcellogemmato: Inaccettabile, pugno duro contro tutti i delinquenti. - Raffael74738563 : RT @marcellogemmato: Inaccettabile, pugno duro contro tutti i delinquenti. -