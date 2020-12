Parma Juventus probabili formazioni, sorpresa Dybala: Kulusevski dal 1? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parma Juventus probabili formazioni – Turno infrasettimanale tra gioie e dolori per la Juventus. Pirlo pareggia contro l’Atalanta con Morata e Ronaldo in pessima forma, che si divorano più volte il gol della vittoria. Ma c’è qualche lato positivo. La grande partita di Szczesny e McKennie e soprattutto la mancata fuga del Milan che pareggia a genova. Adesso testa alla prossima di serie A, sabato alle 20.45 Parma Juventus al Tardini. Parma Juventus probabili formazioni, chi gioca Nella Juventus si prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale. Buffon potrebbe giocare in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Bentancur vuole un ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020)– Turno infrasettimanale tra gioie e dolori per la. Pirlo pareggia contro l’Atalanta con Morata e Ronaldo in pessima forma, che si divorano più volte il gol della vittoria. Ma c’è qualche lato positivo. La grande partita di Szczesny e McKennie e soprattutto la mancata fuga del Milan che pareggia a genova. Adesso testa alla prossima di serie A, sabato alle 20.45al Tardini., chi gioca Nellasi prospetta un corposo turnover, al terzo impegno settimanale. Buffon potrebbe giocare in porta, mentre Alex Sandro potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. Bentancur vuole un ...

romeoagresti : #Juventus: la forte contusione alla coscia destra difficilmente consentirà ad #Arthur di partire per Parma. ??????@GoalItalia - juventusfc : ?? #ParmaJuve ????? Le foto dell'allenamento di oggi ?? - juventusfc : Avviciniamoci a #ParmaJuve con i ?? goals ? - davideinno85 : RT @juventusfc: Quanti DUELS in #ParmaJuve ? - ParmaLiveTweet : Parma-Juventus, le quote: Cornelius marcatore più accreditato tra i ducali -