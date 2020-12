Natale, si può andare da parenti e amici: ecco cosa dice il Decreto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Decreto Natale, finalmente si sciolgono i nodi su cosa si potrà fare nei giorni di festa. Si potrà andare a trovare parenti e amici, ma con regole ferree, come dispone il Decreto stesso: “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Non solo parenti, quindi: nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020), finalmente si sciolgono i nodi susi potrà fare nei giorni di festa. Si potràa trovare, ma con regole ferree, come dispone ilstesso: “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24mbre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle lì già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Non solo, quindi: nel ...

