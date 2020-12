Maria Sharapova matrimonio in vista con Alexander Gilkes (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuova vita dopo il tennis per Maria Sharapova ha il sapore della felicità e il profumo dei fiori d’arancio. E’ infatti la stessa ex campionessa di tennis ad annunciare le prossime nozze con il suo fidanzato, il ricco mercante d’arte inglese Alexander Gilkes. Entrambi con un post su Instagram hanno voluto far sapere la bella novella. Insieme da oramai tre anni, libera dalle incombenze del tennis visto che si è ritirata senza tanti clamori, complice anche la pandemia, questo febbraio Masha imbocca con gioia la nuova vita con un personaggio rilevante del mondo londinese visto che Gilkes è persino un ex compagno di scuola del Principe William. “Ho detto ‘sì’ fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. Era il nostro piccolo segreto”, ha scritto in un post pubblicato sul suo account di Instagram la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il nuova vita dopo il tennis perha il sapore della felicità e il profumo dei fiori d’arancio. E’ infatti la stessa ex campionessa di tennis ad annunciare le prossime nozze con il suo fidanzato, il ricco mercante d’arte inglese. Entrambi con un post su Instagram hanno voluto far sapere la bella novella. Insieme da oramai tre anni, libera dalle incombenze del tennis visto che si è ritirata senza tanti clamori, complice anche la pandemia, questo febbraio Masha imbocca con gioia la nuova vita con un personaggio rilevante del mondo londinese visto cheè persino un ex compagno di scuola del Principe William. “Ho detto ‘sì’ fin dal primo giorno che ci siamo incontrati. Era il nostro piccolo segreto”, ha scritto in un post pubblicato sul suo account di Instagram la ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Maria Sharapova, matrimonio in vista con Alexander Gilkes - soar24642284 : RT @repubblica: Maria Sharapova, matrimonio in vista con Alexander Gilkes - repubblica : Maria Sharapova, matrimonio in vista con Alexander Gilkes - VinceMartucci : Maria Sharapova sposa il suo amore inglese! - TennisWorldit : Maria Sharapova ha detto sì: è ufficialmente fidanzata con Alexander Gilkes -