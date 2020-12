Lockdown di Natale, il fronte rigorista delle Regioni. Zingaretti avvisa: «Il governo agisca o faremo da soli» (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa del Consiglio dei ministri che nella serata di oggi, 18 dicembre, dovrebbe decidere sulle nuove misure anti-Covid in vista di Natale, monta l’appello dei governatori più rigoristi affinché si acceleri sulle restrizioni. Dopo il presidente del Veneto, Luca Zaia, che con un’ordinanza ha limitato la mobilità pomeridiana sul territorio regionale, è la volta di Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e segretario del Pd, andare in pressing sull’esecutivo, facendo da sponda all’ala più intransigente formata dai ministri Dario Franceschini, Roberto Speranza e Francesco Boccia. «Credo sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale», ha detto Zingaretti. «Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia il provvedimento. Se non ci sarà, il Lazio nelle prossime ore prenderà un provvedimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa del Consiglio dei ministri che nella serata di oggi, 18 dicembre, dovrebbe decidere sulle nuove misure anti-Covid in vista di, monta l’appello dei governatori più rigoristi affinché si acceleri sulle restrizioni. Dopo il presidente del Veneto, Luca Zaia, che con un’ordinanza ha limitato la mobilità pomeridiana sul territorio regionale, è la volta di Nicola, presidente del Lazio e segretario del Pd, andare in pressing sull’esecutivo, facendo da sponda all’ala più intransigente formata dai ministri Dario Franceschini, Roberto Speranza e Francesco Boccia. «Credo sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il», ha detto. «Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia il provvedimento. Se non ci sarà, il Lazio nelle prossime ore prenderà un provvedimento ...

