LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: Dominik Paris vicino alla top10. “Devo ancora lavorare” (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA CRONACA DEL SuperG IN VAL Gardena LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE Dominik Paris: “Devo ancora lavorare” IL VIDEO DEL SUCCESSO DI KILDE IN VAL Gardena LA CRONACA DELLA DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE 13.34 Davide Cazzaniga non ha preso il via alla sua prova. Il SuperG si è concluso: 1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 1:26.29 2 Mauro Caviezel Svi a 12 centesimi 3 Kjetil Jansrud Nor a 21 4 Matthias Mayer Aut a 34 5 Andreas Sander Ger a 60 6 Nils Allegre Fra a 78 7 Johan Clarey Fra a 86 8 Ryan Cochran-Siegle Can a 87 9 Marco Odermatt Svi ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA CRONACA DELIN VALLE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE: “” IL VIDEO DEL SUCCESSO DI KILDE IN VALLA CRONACA DELLA DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE 13.34 Davide Cazzaniga non ha preso il viasua prova. Ilsi è concluso: 1 Aleksander Aamodt Kilde Nor 1:26.29 2 Mauro Caviezel Svi a 12 centesimi 3 Kjetil Jansrud Nor a 21 4 Matthias Mayer Aut a 34 5 Andreas Sander Ger a 60 6 Nils Allegre Fra a 78 7 Johan Clarey Fra a 86 8 Ryan Cochran-Siegle Can a 87 9 Marco Odermatt Svi ...

