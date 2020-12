LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda, cade Federica Brignone (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.31 La tedesca Weidle è settima a 1?45, subito alle spalle di una buona Elena Curtoni, che resiste in settima piazza. Attenzione ora a Lara Gut-Behrami, fa paura. 11.28 Marta Bassino abbraccia Federica Brignone all’arrivo. Ragazzi, è andata bene: abbiamo veramente trattenuto il fiato. La stessa Federica ha lo sguardo di chi si è presa un bello spavento. 11.25 Per fortuna si rialza Federica Brignone. Che spavento. E’ finita contro le protezioni ad alta velocità. Stava disputando una gara da top10, l’importante è che non si sia fatta niente. Ora sta tornando al traguardo sugli sci. E’ andata bene… 11.24 cade ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.31 La tedesca Weidle è settima a 1?45, subito alle spalle di una buona Elena Curtoni, che resiste in settima piazza. Attenzione ora a Lara Gut-Behrami, fa paura. 11.28 Marta Bassino abbracciaall’arrivo. Ragazzi, è andata bene: abbiamo veramente trattenuto il fiato. La stessaha lo sguardo di chi si è presa un bello spavento. 11.25 Per fortuna si rialza. Che spavento. E’ finita contro le protezioni ad alta velocità. Stava disputando una gara da top10, l’importante è che non si sia fatta niente. Ora sta tornando al traguardo sugli sci. E’ andata bene… 11.24...

Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA del super G #ValGardena, valido per la stagione 2020-2021 dello #scialpinomaschile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: si inizia a fare sul serio sulla Saslong, #Paris e #Innerhofer ci… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA:… - skiworldcup : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si prosegue con… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Marta Bassino n.3 Goggia n.6 - #alpino #Discesa #d’Isere #DIRETTA: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda, cade Federica Brignone OA Sport LIVE dalla Val Gardena: Paris apre il super-g sulla Saslong. "Chissà, il n° 1 potrebbe anche salvarmi"

Super-g della Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS ... penultimo in partenza. lo sci rossignol react 4 sport con attacco xpress ...

Val d'Isère da sogno: LIVE per la prima discesa femminile, sulla Oreiller-Killy si parte alle 10.30

Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...

Super-g della Val Gardena che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.45 con il servizio di live timing FIS ... penultimo in partenza. lo sci rossignol react 4 sport con attacco xpress ...Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...