I pescatori di Mazara raccontano la prigionia in Libia: “Abbiamo cambiato 4 prigioni, una era sottoterra. Ci hanno trattati da terroristi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. Abbiamo subito delle umiliazioni, pressioni piscologiche, ma mai violenze“. hanno navigato tutta la notte, con l’arrivo previsto per domenica pomeriggio, ma i 18 membri degli equipaggi dei due pescherecci di Mazara del Vallo possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo 108 giorni di prigionia nelle mani degli uomini del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. E così, il capitano della Medinea, Pietro Marrone, guarda indietro a quei mesi interminabili nelle carceri dell’uomo forte di Bengasi e ripercorre i momenti più difficili della prigionia. “L’ultima cella, dove Abbiamo trascorso la notte prima di avere la notizia della liberazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “quattro carceri in condizioni sempre più difficili.subito delle umiliazioni, pressioni piscologiche, ma mai violenze“.navigato tutta la notte, con l’arrivo previsto per domenica pomeriggio, ma i 18 membri degli equipaggi dei due pescherecci didel Vallo possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo 108 giorni dinelle mani degli uomini del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. E così, il capitano della Medinea, Pietro Marrone, guarda indietro a quei mesi interminabili nelle carceri dell’uomo forte di Bengasi e ripercorre i momenti più difficili della. “L’ultima cella, dovetrascorso la notte prima di avere la notizia della liberazione, ...

