Gianni Rezza: "L'indice Rt non scende più" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a non scendere più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. Così Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo. “Nelle scorse settimane - ha aggiunto - abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo l’Rt e l’incidenza.In questa situazione si impone prudenza”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “C’è la tendenza a un’inversione in atto, l’Rt tende a nonre più” e in questo momento “dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”. Così, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenendo al Forum Risk Management di Arezzo. “Nelle scorse settimane - ha aggiunto - abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno piùndo l’Rt e l’incidenza.In questa situazione si impone prudenza”.

Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Gianni Rezza: 'L'indice Rt non scende più' - gb46290720 : RT @Radio1Rai: ??'C'è la possibilità di un'inversione, l'Rt tende a non scendere più'. Così Gianni #Rezza, direttore generale Prevenzione @M… - Radio1Rai : ??'C'è la possibilità di un'inversione, l'Rt tende a non scendere più'. Così Gianni #Rezza, direttore generale Preve… - HuffPostItalia : Gianni Rezza: 'L'indice Rt non scende più' - carlo_centemeri : Covid, Rezza: 'Rt non scende più' 'L'Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Rezza Gianni Rezza: "L'indice Rt non scende più" | L'HuffPost L'HuffPost Covid, Rezza: "C'è inversione di tendenza, indice Rt non scende più"

Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, sottolinea "la tendenza a un'inversione in atto, l'Rt tende a non scendere più e in questo momento dobbiamo avere atteggiamenti ...

Dpcm Natale, Conte vede i capidelegazione. I due congiunti e gli 8 giorni rossi: le ipotesi. Rezza: “Indice contagio tende a non scendere”

E’ iniziata da alcuni minuti la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza ...

Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, sottolinea "la tendenza a un'inversione in atto, l'Rt tende a non scendere più e in questo momento dobbiamo avere atteggiamenti ...E’ iniziata da alcuni minuti la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza ...