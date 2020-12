GF Vip, Rosalinda Cannavò rivela i suoi sentimenti per Dayane Mello (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ai ferri corti da qualche tempo, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono confermate come due delle figure chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. Complice la loro intesa tra le mura di Cinecittà, e alcune effusioni che hanno appassionato i fan della trasmissione, continuano a essere grandi protagoniste delle dinamiche interne allo show. Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, l’attrice ha svelato i suoi sentimenti per la coinquilina, e molti gridano alla gelosia dopo aver sentito il suo sfogo senza filtri. Rosalinda Cannavò “innamorata” di Dayane Mello Dall’inizio del loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto d’amicizia tra Rosalinda Cannavò ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ai ferri corti da qualche tempo,si sono confermate come due delle figure chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. Complice la loro intesa tra le mura di Cinecittà, e alcune effusioni che hanno appassionato i fan della trasmissione, continuano a essere grandi protagoniste delle dinamiche interne allo show. Durante una chiacchierata con Giulia Salemi, l’attrice ha svelato iper la coinquilina, e molti gridano alla gelosia dopo aver sentito il suo sfogo senza filtri.“innamorata” diDall’inizio del loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto d’amicizia tra...

