Francesco Oppini e la gelosia malata: "Ti vengo a cercare ovunque" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesco Oppini: ecco svelato il vero motivo dell'abbandono della casa del Grande Fratello vip. Le iene colpiscono ancora Francesco OppiniTutti hanno visto Francesco Oppini, importante concorrente del GF Vip di quest'anno, abbandonare la casa a seguito della notizia del prolungamento fino a Febbraio del programma. La motivazione sembra essere quella di non avere più la forza di restare isolato e lontano dai propri cari e per molto tempo la sua scelta è stata al centro di pettegolezzi e gossip. L'amato figlio di Alba Parietti aveva pensato molto riguardo all'abbandono o meno della casa. E per molti giorni era apparso triste e veramente sofferente scatenando l'amore del suo pubblico e dei suoi fan che hanno cercato di mostragli il loro sostegno in tutti modi. Era stata ... Leggi su kronic

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - embrassermoncul : RT @bimbadiziamara: chi era l’unico che discuteva, si incazzava, ma chiedeva sempre un confronto con Tommaso? Esatto, sempre lui : France… - awkgvrl : RT @peularis: Rosalinda piegata dalle risate ricordando tutte le frasi oscene di Filippo Nardi dette ieri sera però Francesco Oppini era il… - pensamiluna : RT @tessproperty: Tommaso aveva ragione perché c'è già passato con Oppini, la differenza è che Francesco ha subito reagito esattamene come… - charlissima : Qui se c'è una cosa che non si mette in dubbio è l'affetto incondizionato che stefania ha per Tommaso non partiamo… -