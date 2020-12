Dalla Spagna: il Napoli su Loren Morón (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo l’affare che ha portato in azzurro Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe tornare a fare affari con il Real Betis. È quello che riporta il portale todofichajes.com, che scrive di un interessamento per Loren Morón. La società aveva già messo sl mercato il calciatore la scorsa stagione e il Napoli sarebbe alla ricerca di un attaccante. Il suo trasferimento per una cifra di circa 15 milioni di euro. I due club si siederanno per parlare nelle prossime settimane L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo l’affare che ha portato in azzurro Fabian Ruiz, ilpotrebbe tornare a fare affari con il Real Betis. È quello che riporta il portale todofichajes.com, che scrive di un interessamento per. La società aveva già messo sl mercato il calciatore la scorsa stagione e ilsarebbe alla ricerca di un attaccante. Il suo trasferimento per una cifra di circa 15 milioni di euro. I due club si siederanno per parlare nelle prossime settimane L'articolo ilsta.

napolista : Dalla Spagna: il #Napoli su #LorenMorón Le società si incontrerebbero nei prossimi giorni, l’affare si potrebbe ch… - laregione : Germania fuori dalla crisi nel 2021, la Spagna nemmeno nel 2023 - Staffetta : Energia, Ricci (@ARERA_it), norma Spagna sugli oneri elettrici 'sa di Robin Tax'. 'Fuori dalla #bolletta? Rischiano… - MilordMary : @LauraPausini @AlejandroSanz ??Domanda: Cosa abbiamo avuto in cambio dalla Spagna per aver dato loro TE? ?? - BombeDiVlad : ?? #Barcellona: #JuniorFirpo, possibile addio a gennaio ?? Il calciatore interessava anche al #Napoli in estate: le… -