Cozze | valori nutrizionali | proprietà e calorie

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cosa sono Lesono mitili, cioè molluschi bivalve, che vivono in una grande varietà di habitat marini e lagunari, adattandosi a diverse condizioni di temperatura e salinità dell’acqua. Le due principali varietà disono il Mytilus edulis – o cozza comune – e il Mytilus galloprovincialis che differiscono tra loro per la forma più o meno appiattita e per il colore delle valve e della conchiglia. Grazie a una serie di filamenti chiamati filamenti del bisso, leaderiscono a substrati (in genere scogli o massi) e si muovono grazie a un piede, detto muscolo. Lesi nutrono di fitoplancton e materiale organico presente in mare, filtrando continuamente l’acqua. Questi molluschi si riproducono tra marzo e ottobre tramite uova che, una volta fecondate, vengono trasportate dalle correnti marine per circa tre ...